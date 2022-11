Il governo è stufo dei cellulari a scuola | pronta la riforma delle lezioni

(Di giovedì 24 novembre 2022) Giuseppe Valditara lancia una nuova proposta per la: “Via idalle classi nelle ore di lezione”. Il ministro dell'Istruzione e del Merito, intervistato da Monica Setta nel programma Il Confronto in onda su Rai Italia nel mondo e su Rai 2 il sabato alle 6.30, ha spiegato che la proposta va nella direzione di garantire a studenti e un docenti un tempo di studio in classe senza distrazioni dovute ai dispositivi elettronici che ormai fanno parte integrante della nostra vita quotidianana. Valditara ha inoltre ribadito nel programma la sua ipotesi di togliere il reddito di cittadinanza ai giovani percettori che non hanno nemmeno seguito l'obbligo scolastico. “O colmano il gap” ha detto il ministro delMeloni “o perdono il reddito”.

