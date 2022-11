Il Camerun arriva allo stadio e balla | lo show di Onana e compagni VIDEO

Leggi su sportface

(Di giovedì 24 novembre 2022) Come in Coppa d’Africa, come in ogni competizione internazionale a cui partecipa, ilnon nasconde la gioia di esserci. All’arrivoin Qatar, per il match contro la Svizzera, la squadra ha subìto sfoggiato un bcon tanto di canti e cori. Lo spettacolo del Mondiale prende forma e la selezione di Rigobert Song è già uno spettacolo all’uscita dal pulmann.SportFace.