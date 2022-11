Gf Vip 7 | a dicembre tornerà il doppio appuntamento per due settimane e in un giorno inedito | ecco quando

(Di giovedì 24 novembre 2022) Il Gf Vip 7 è pronto a tornare col. Non saranno più, però, il lunedì e il giovedì i due giorni dedicati al reality condotto da Alfonso Signorini. Mediaset ha deciso, infatti, di competere con Milly Carlucci e il suo Ballando con le Stelle per due sabati: quello del 10 e quello del 17: A Mediaset temono il successo di Milly Carlucci. Il #gfvip trasloca al sabato per due: andrà in onda sabato 10 e 17per tentare di contrastare #BallandoConLeStelle. (Da @limubai66) pic.twitter.com/nVgLrXoj0Y — Cinguetterai ? (@Cinguetterai) November 24, 2022 L'articolo proviene da Isa e Chia.

Una grande gioia, per lui che lo è diventato la prima volta adel 2020 della piccola Virginia. Gerry Scotti, sarà nonno per la seconda volta. Una lunga chiacchierata in cui ha parlato di ...... spesso dedicati al mondo deie pubblicati da case editrici del calibro di Piemme e Mondadori, ... Seguirà una presentazione cuneese del libro , prevista per venerdì 9alle 18.30 presso il ... GF Vip al sabato contro Ballando con le Stelle, l'ipotesi di Canale 5 per dicembre Ieri sera cinque dei sei positivi sono finalmente rientrati nella casa del Grande Fratello Vip a distanza di molti giorni ... più spiata d’Italia entro fine mese o se dovrà aspettare dicembre.Gerry Scotti ha svelato che a gennaio sarà nonno per la seconda volta: e così si avvera il suo sogno di avere tanti nipoti ...