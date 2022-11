Fece video all' incontro tra Renzi e un dirigente dei servizi | la prof romana ora rischia il processo

... ottenne dallo Stato Italiano un risarcimento irrisorio per la detenzione subita, luiricorso ...di repertorio: RAI Teche ; Produzione esecutiva: Image Hunters - Dike Legal ; Prodotto da ...Con duee una dozzina di fotografie ha 'arrecato danno all'immagine e alla reputazione del sentore Matteo Renzi ' diffondendoli 'mediante email'. È quanto scrivono i pm della Procura di Roma nell'atto ...Con due video e una dozzina di fotografie ha «arrecato danno all'immagine e alla reputazione del sentore Matteo Renzi» diffondendoli «mediante email». È ...In questo contesto, però, è importante fare massima attenzione alle truffe. Un supermercato è finito nell’occhio del ciclone per la denuncia, diventata virale con un video postato da un utente su Tik ...