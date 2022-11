Corea del Sud | Kim | «Il nostro obiettivo principale è superare la fase a gironi»

Leggi su calcionews24

Kim Min-jae, difensore del Napoli e ora al Mondiale con la Corea del Sud, ha parlato al Guardian. PAROLE – «Il soprannome 'mostro'? Mi piace molto. Riassume i miei attributi positivi come difensore. Non vedo l'ora di giocare contro Darwin Nunez. Sarà una bella sfida. Infortunio Son? Tutti sono rimasti sconvolti dalla notizia, ma abbiamo cercato di dare una svolta positiva quando abbiamo saputo che si sarebbe unito alla squadra».