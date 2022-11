Camerun | Song | “Bisogna rivedere i dettagli dopo la sconfitta Al Mondiale tutto è possibile”

(Di giovedì 24 novembre 2022) Rigobert, Ct del, ha parlato ai microfoni della FIFAlacontro la Svizzera, nel match di esordio ai Mondiali in Qatar: “Siamo stati delusi, volevamo di più, ma si sa, il calcio di alto livello riguarda i. C’è stato un rilassamento e abbiamo subito gol. In termini di gioco abbiamo provato a produrre, abbiamo avuto occasioni che non siamo riusciti a realizzare, questo è il calcio“. Poi ha concluso: “Sappiamo che, dobbiamo rimanere concentrato dall’inizio alla fine”. SportFace.

