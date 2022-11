Bilancio 2023 | ecco quanto aumenta il costo delle sigarette

La bozza della legge diprevede infatti per ilsolamente due miliardi in più da destinare al fabbisogno sanitario standard, ma 1,4 miliardi sono destinati a far fronte al caro bollette .Ivan Pedretti, dello Spi - Cgil, ha dichiarato che la manovra didel governo Meloni "si finanzia con il taglio della rivalutazione delle pensioni e con la tassazione degli extra profitti, ...Tutte le offerte e i prezzi Criptovalute e tasse: nella legge di bilancio 2023 arriva l'inquadramento fiscale Amazon Black Friday 2022: prezzi pazzeschi per questi smartphone Motorola moto edge 30 ...Incomprensibile, se non per ragioni elettorali, la mossa del Governo che con la Legge di Bilancio 2023 in via di approvazione ha messo lo stop alle sanzioni per i pagamenti pos fino a 30 euro. Stop ...