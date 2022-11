Violenza contro le donne | due convegni per riflettere

... il Fondo di Beneficenza ed opere di carattere sociale e culturale, in capo alla Presidenza del Gruppo, ha destinato oltre 3,5 milioni di euro a progetti di contrasto allale donne. I ...... che hanno causato 240 mila vittime, e l'invasione russa ha aperto una spirale diche non conosce fine e ha già cambiato il mondo. Il Cremlino denuncia come 'azione di guerra'i russi ...Il 25 novembre, giornata internazionale contro la violenza di genere, in via Roma ci sarà un flash-mob diretto dalla maestra di danza Antonietta Conza della Loco Dance alla presenza di tutte le scuole ...ROMA- Al via il 25 novembre, proprio in occasione della “Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza contro le Donne”, il primo modulo della prima edizione del progetto regionale di form ...