Ucraina | bombe su ospedale e un condominio Spari su convoglio umanitario

Sul terrirorio ucraino intanto, lenon tacciono, anzi, dopo aver devastato le strutture ... L'esercito russo ha bombardato anche la città di Kupyansk, nella regioneorientale di Kharkiv, ...Anche nella regione del Donetsk dell'orientale si registranorusse che hanno causato un morto e otto feriti nelle ultime 24 ore mentre sono due i morti a Kupyansk, nella regione di ... Ucraina - Russia, le news dalla guerra oggi. Bombe su ospedale a Zaporizhzhia, morto un neonato - la Repubblica La Gran Bretagna invia elicotteri in Ucraina per la prima volta dall'inizio della guerra. In una riunione a Oslo dei ministri della Difesa del Nord Europa, il britannico Ben Wallace ha spiegato che si ...Sono almeno due le vittime del bombardamento russo su Kupyansk, nella regione ucraina orientale di Kharkiv. Mentre al Parlamento Europeo il M5s si asterrà al voto sulla risoluzione per riconoscere la ...