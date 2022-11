TS – Fantacalcio Fiorentina | Sottil operato | i tempi di recupero

(Di mercoledì 23 novembre 2022) 2022-11-23 21:44:07 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news di TS: FIRENZE – Dopo il messaggio del calciatore sui social, anche latramite comunicato, ha reso noto le condizioni di Riccardo, dopo l’operazione di ernia del disco. La nota della“ACFrende noto che il calciatore Riccardo, dopo aver concluso senza ottenere i risultati sperati il piano terapeutico conservativo condiviso con il neurochirurgo prof. Franco Benech, è stato sottoposto dallo stesso professore, nel pomeriggio di oggi, ad intervento per ernia discale L4-L5. La procedura chirurgica è perfettamente riuscita e il calciatore verrà dimesso nella giornata di domani per iniziare il percorso riabilitativo. La ripresa completa dell’attività è prevista tra circa cinque ...

