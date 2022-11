Titanic | Leonardo DiCaprio ha quasi perso il ruolo a causa del suo atteggiamento

(Di mercoledì 23 novembre 2022)ha rischiato di non interpretare ildi Jack indel suonei confronti di James Cameron durante il provino. Il regista premio Oscar si è raccontato in una recente intervista parlando dei suoi più grandi successi tra cuiche dal 1997 è stato uno dei film con maggior incasso di tutti i tempi. In una video intervista per GQ, James Cameron ha parlato del momento della scelta deinaggi. Inizialmente, pensava a Gwyneth Paltrow neldi Rose prima di incontrare Kate Winslet. Il regista ha poi raccontanto un aneddoto riguardo il casting diper ildi Jack, che ha rischiato di fallire adel cattivo ...

Titanic: Leonardo DiCaprio ha rischiato di perdere il ruolo perché non voleva fare audizioni Il primo incontro tra James Cameron e Leonardo DiCaprio non è andato poi così liscio, il giovane attore ha rischiato di perdere il ruolo di Jack in Titanic perché non voleva sottoporsi all'audizione.Prima di Titanic, Leonardo DiCaprio aveva già le idee chiare sul proprio peso artistico, anche se doveva ancora imparare molto, come racconta il regista James Cameron.