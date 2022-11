Tempo stabile e soleggiato | temperature minime vicine allo 0

(Di mercoledì 23 novembre 2022) La graduale traslazione verso levante del minimo ciclonico, favorirà al suolo una modesta risalita dei valori pressori garantendo condizioni di. Fredde correnti nord-occidentali in quota, condizioneranno sensibilmente lenottee del primo mattino. Vediamo nel dettaglio le previsioni per i prossimi giorni insieme a Maurizio Sabatino del Centro Meteo Lombardo. Mercoledì 23 novembre 2022Previsto: Cieli pelopiù sereni su tutta la regione. Transito di nuvolosità medio-bassa lungo i rilievi alpini dell’Alta Valtellina che dalla seconda parte della giornata, potrebbero dare luogo a sporadico nevischio . Nubi in transito su Oltrepo Pavese durante la prima parte della giornata ma senza fenomenologia associata. Foschie ...

L'Amico del Popolo

... nel settore della professione non bisogna assolutamente sprecarecon chi non ha nulla da ... CAPRICORNO: buona la settimana per questo segno; i single hanno bisogno di un riferimento, ...... che sarebbe successivamente partita in piantanel 1965. Esattamente 45 anni dopo, cioè nel ... e la notizia ha ovviamente scosso tutte le numerose generazioni di pescaresi che nelhanno ... Mercoledì 23 tempo stabile e soleggiato Graduale ritorno del sole che apre una temporanea fase con condizioni più stabili che insisteranno fino a domani. Nel weekend è prevista una nuova perturbazione ...Previsioni meteo per Trento. Brutto tempo Martedi 22, giornate caratterizzate solo da qualche nube di passaggio Mercoledi e Giovedi ...