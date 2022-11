Subito Android 13 sui Samsung Galaxy Z Flip 3 e Fold 3 da oggi 23 novembre

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Ottime notizie all’orizzonte per chi attendeva13 sui3 e3, ossia sui dispositivi pieghevoli lanciati nel 2021. Esattamente come accaduto aiable4 e4, anche gli esemplari un po’ più datati stanno per procedere al nuovo e importante passaggio software, quello che si abbina naturalmente pure al rilascio dell’interfaccia utente One UI 5.0. La distribuzione di13 sta iniziando proprio nei paesi europei23. Per questo motivo, il rilascio dell’aggiornamento potrebbe essere davvero imminente anche per quanto riguarda l’Italia. Per il momento, ecco di seguito riportati i dettagli relativi ai firmware appena lanciati. Per quanto ...