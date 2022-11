Pensioni | rivalutazione tagliata per due anni | l?assegno minimo arriva a 572 euro Sale la tassa sul fumo | +20 centesimi a pacchetto

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Tutte lesaranno rivalutate nel 2023, ma quelle al di sopra dei 2.100lordi mensili avranno un adeguamento all?inflazione meno generoso e decrescente via via che aumenta il...

Cos'è ladellee come funziona il meccanismo della perequazione dopo la legge Fornero e l'intervento della Corte ...... (iii) le indennità una tantum di 200 e 150 euro, i bonus per le bollette elettriche e del gas; (iv) l'anticipo delladelle- afferma e prosegue Istat - la riforma dell'Irpef, ...Tutte le pensioni saranno rivalutate nel 2023, ma quelle al di sopra dei 2.100 euro lordi mensili avranno un adeguamento all’inflazione meno generoso e decrescente via via che aumenta ...Cala il sipario sull’attuale schema di rivalutazione a tre «scaglioni». Il 100% vige solo fino a 2.100 euro, per le minime sale il bonus nel 2024 ...