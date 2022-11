Pagelle Marocco-Croazia 0-0 | Mondiali calcio 2022 | grande prestazione di Aguerd | invisibile Vlasic

Leggi su oasport

(Di mercoledì 23 novembre 2022)0-0Bono, 7: prende tutto quello che passa dalle sue parti, parata strepitosa nel primo tempo nei confronti di Kramaric. Hakimi, 6.5: le sue discese bloccano le azioni offensive di Perisic, con una punizione in movimento chiama all’intervento Livakovic. Saiss, 7: non perde praticamente mai un duello in contropiede, da vero leader richiama i compagni all’attenzione nel secondo tempo., 7.5: ferma Livaja nella ripresa in ogni scatto in profondità, si concede il lusso di iniziare la costruzione del gioco dal basso. Mazraoui, 6.5: un problema fisico pone fine al suo match, si fa notare nel secondo tempo per un tuffo di testa dove chiama all’intervento Livakovic. (Dal 61? Attiat Allah, 6: deve sostituire un giocatore diqualità, si mette al ...