Metsola | Oggi l' inizio della fine discriminazione genere in Ue

Strasburgo, 22 novembre 2022 "La normativa approvata è l'inizio europeo della fine della discriminazione di genere in Europa". Così la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, durante la conferenza stampa che ha seguito l'approvazione. Ci sono stati anche interventi critici e antieuropei. Come ha affermato la Presidente, sarebbe utile riscoprire lo spirito del 1952 che ha portato alla creazione di questa istituzione. Nell'emiciclo di Strasburgo la cerimonia per l'anniversario dall'istituzione dell'Assemblea comune della Ceca, precursore del Parlamento Europeo.