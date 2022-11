Manovra 2023 | bozza | mance detassate al 5% per camerieri e baristi

(Di mercoledì 23 novembre 2022) (Adnkronos) –al 5% per. Lo prevede unadellasecondo la quale le somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità, acquisite per il tramite del datore di lavoro, anche attraverso mezzi di pagamento elettronici sono soggette a un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 5 per cento, entro il limite del 25 per cento del reddito percepito nell’anno per le relative prestazioni di lavoro. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Una bozza dellaprevede infatti l'aliquota ridotta su assorbenti e tamponi; su latte in polvere o liquido per l'alimentazione dei lattanti o dei bambini nella prima infanzia, ...Sospeso per ile il 2024 l'aggiornamento biennale delle sanzioni amministrative Stop all'aumento delle multe. Nella bozza nellaè previsto il semaforo rosso all'aggiornamento biennale delle sanzioni amministrative codice della strada in considerazione dell'eccezionalità della situazione economica. La bozza ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...E per dipendenti del settore turistico e ristorazione c'è la detassazione delle mance L’ultima versione del legge di bilancio 2023 è stata finalmente redatta: dovrebbe essere inviata a Bruxelles alla ...