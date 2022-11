Il ManUTD vola ancora in Borsa | +17% in apertura

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Continua la crescita del titolo del Manchester United in, spinto dalle voci sulla cessione del club inglese confermate ieri dalla società. Ina Wall Street le azioni dello United sono in crescita di circa il 7%, con le azioni che hanno superato quota 17,44 dollari. La capitalizzazione è così pari a 2,84 miliardi L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Calcio e Finanza

