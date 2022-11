GF Vip 7 | Cristina Quaranta candidata per un altro programma? Le dichiarazioni inaspettate

(Di mercoledì 23 novembre 2022), dopo aver concluso la sua esperienza al GF Vip 7, sarebbe giàper unMediaset. Ecco ledella vippona, che si è anche detta finalmente pronta ad innamorarsi di nuovo. Per festeggiare i suoi primi cinquant’anni di vita,ha deciso di tornare in televisione dopo moltissimo tempo. L'articolo proviene da Inews24.it.

Le parole di Madre Carmela Distefano, Madre Generale delle Suore Orsoline della Sacra ...L'ex francescano, oggi marito e padre di tre figli, commenta la scelta della vincitrice di The Voice ...Cristina Quaranta, dopo aver concluso la sua esperienza al GF Vip 7, sarebbe già candidata per un altro programma Mediaset. Ecco le dichiarazioni della vippona, che si è anche detta finalmente pronta ...La bella e nota Cristina Quaranta si candida per il programma Uomini e Donne di Maria De Filippi dopo il Grande Fratello Vip ...