Galoppo | Villacidro 22 11 2022 | il memorial Pietro AlbertoBrocca

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Un martedì importante, sotto l’aspetto emotivo ed umano, il 22 novembreper il mondo dell’Ippica in terra di Sardegna: nel convegno di– svoltosi presso l’ippodromo di– la disputa numero 3 è stata il Premio “Alberto Brocca“. Chi eraAlberto Brocca Un giovane (poco più che ventenne) che aveva intrapreso la carriera di gentlemen. Purtroppo, il caroAlberto, il giorno 21 gennaio 2021, in quel di Pisa, è rimasto vittima di una rovinosa caduta in corsa che, nei giorni successivi, è evoluta tragicamente: la morte del ragazzo. Specifiche tecniche delAlberto Brocca Agli ordini dello star cavalli di razza purosangue inglese aventi un’età minima di tre anni, Dotazione ...