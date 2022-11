(Di mercoledì 23 novembre 2022) (Adnkronos) – “Il vice ministro dell’Economia e delle finanze Maurizio Leo, intervenuto al XXII convegno nazionale Int ha dichiarato: ‘Lavoreremo sin da subito sullafiscale, è da rivedere l’prima di tutto. Stiamo uscendo da una fase emergenziale, abbiamo aumentato i crediti d’imposta e corretto la norma sugli extra profitti, iniziamo a tracciare le basi di un nuovo, tregua normativa in primis. Costruiremo un nuovo dialogo trae contribuente con l’ausilio dell’Agenzia delle Entrate'”. E’ quanto si legge in una nota dell’Istituto nazionale. Plauso del presidente dell’Int Riccardo Alemanno che ha apprezzato le linee guida della Legge di Bilancio e laespressa dal vice ministro circa una rapida attuazione delle delega fiscale. L'articolo ...

Adnkronos

... intervenendo al convegno dell'Int (Istituto nazionale), ricorda il dato dei "1.132 ... poiché occorre recuperare quel buon rapporto frae contribuenti, "una delle cose che mi preme ......"le 10 priorità dell'INT per il" . Il ruolo sociale del tributarista, il convegno dell'INT del 23 novembre Il 23 novembre 2022 è in programma il XXII convegno nazionale dei. L'... Fisco, Tributaristi: "Da viceministro Leo volontà a lavorare su riforma a cominciare da Irpef " la semplificazione degli adempimenti, l'equità e la riduzione della pressione fiscale, la revisione del sistema sanzionatorio", nonché la "lotta all'evasione". Fra i partecipanti al convegno dei ...Per il presidente dell'Int (Istituto nazionale tributaristi) Riccardo Alemanno "modificare in corso d'opera varie volte le norme sui bonus in edilizia", in particolare sul Superbonus 110%, "ha vanific ...