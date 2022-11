leggo.it

'Sono fortissimo sui bastoncini, va bene', è l'esordio diin cucina. 'Anche io ho avuto una carriera da cantante, ma è durata un quarto d'ora', ribatte Claudio Sadler. Uno sketch esilarante tra ...... il Liceo Scientifico Linguistico "Vittorini ", il Polo Umanistico Liceo Antonio Genovesi, il Liceo Scientifico Linguistico "Vincenzo- Tommaso Campanella" e l'I. T. C. Enrico Caruso. Elio cuoco per una sera con chef Sadler: «Sono bravo a friggere i bastoncini» Che ci fanno insieme Stefano Belisari Elio (di Elio e Le Storie tese) e lo chef stellato Claudio Sadler Cucinano. Sembrerebbe un gag alla Elio, e invece non lo è. Si sono incontrati tra i fornelli ...Chef Claudio Sadler e il frontman della band “Elio e le Storie Tese” si uniscono per una cena di beneficenza a quattro mani ...