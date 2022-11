Continua la scia di vittorie per il Pioppo Futsal | sabato sfida contro la VE CO Palermo C5

Leggi su filodirettomonreale

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Messa alle spalle la vittoria in trasferta nel derbyl’Altofonte, i gialloverdi deltornano a lavoro per affrontare al meglio la formazione fuori classifica della VE. CO.C5. Si tratta quindi della seconda partitauna formazione che possiede una squadra in un campionato maggiore, in questo caso la prima squadra della VE. CO.C5 milita nel campionato di Calcio a 5 di Serie C1. Non vi saranno punti in palio, ma i gialloverdi guidati da Mosca vorranno mantenere la loro momentanea imbattibilità sul rettangolo di gioco.l’Altofonte si è visto unspento nei primi momenti di gioco: durante il primo tempo i gialloverdi non sono riusciti ad imporre il loro gioco per come volevano ...