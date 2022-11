Civitavecchia è ancora una volta “Città che legge”

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 23 novembre 2022)– “Settanta volte grazie!è stata nuovamente insignita del titolo dicheanche per il biennio 2022-2023”. Così l’Ufficio Cultura del Comune ha voluto ringraziare tutti i sottoscrittori del Patto di lettura denominato “fa 70” (dal numero delle adesioni dei soggetti partecipanti al progetto). Il Patto di lettura è una delle molteplici attività seguite dall’Ufficio Biblioteca Archivio Storico Diritto allo Studio e Consorzio Universitario, e “individua nella lettura una risorsa strategica su cui investire e un valore sociale da sostenere attraverso un’azione coordinata e congiunta per rendere la lettura un’abitudine sociale diffusa, riconoscendo il diritto dire come fondamentale per tutti i cittadini”. In un’epoca caratterizzata ...