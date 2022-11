Antonella Fiordelisi infastidita dai commenti di alcuni VIP | “Sono una persona vera | loro no”

Leggi su 361magazine

(Di mercoledì 23 novembre 2022)daidi alcune gieffine si confronta con Edoardo e Luca: le sue parolelo scorso settembre è entrata nella Casa del Grande Fratello Vip come concorrente ufficiale. Nel corso della sua avventura nella settima edizione del noto reality show di Canale 5 ha conquistato il cuore del coinquilino Edoardo Donnamaria. I fan dila stanno supportando e sostenendo ogni giorno e in ogni puntata. Leggi anche –> giaele de dona e i consigli ad edoardo tavassi sei tu fatto cosi non puoi cambiarti Lo sfogo della gieffina In Casaè tornata a sfogarsi con Edoardo Donnamaria in merito adatteggiamenti edi due gieffine. La ...