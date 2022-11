Uomini e Donne | Teresa Cilia risponde a Salvatore Di Carlo | “Prenditi le tue responsabilità | non voglio una guerra social”

(Di martedì 22 novembre 2022) Sono ore difficili quelle per gli ex coniugi diDi. Nelle scorse ore, IsaeChia ha pubblicato un articolo con le ultime dichiarazioni dell’ex corteggiatore, il quale in sostanza ha ammesso di aver rinunciato ad alcuni sogni per mettere al primo posto quelli di altri (chiaramente riferito all’ex L'articolo

Al termine delle operazioni di conteggio, è stata riscontrata la presenza di oltre 925 tra, compresi i lavoratori dipendenti. Alla titolare è stata intimata l'immediata cessazione dell'...Dimissioni, differenze tra. Come sta cambiando il mercato del lavoro. Un recente sondaggio condotto da Harris Poll , che ha coinvolto duemila persone in cerca di lavoro negli Usa, ha ...In occasione del 25 novembre, Giornata mondiale per l’eliminazione della violenza sulle donne, Amnesty International Italia rinnova il suo impegno per i diritti delle donne visitando alcuni centri ant ...A Leonessa tre giornate di eventi organizzati dall'Associazione culturale La Fenice ed il Gruppo Leon’esse per la Giornata contro la violenza sulle donne ...