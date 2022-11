Reggina | Inzaghi | «Dovremo puntare ai playoff e a vincerli»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 22 novembre 2022) Le parole di Filippo, tecnico della; «Menez? In B pochi ti fanno vincere da soli, forse solo Coda e Lapadula» Filippo, tecnico della, ha parlato alla Gazzetta dello Sport. Di seguito le sue parole.– «Ci potremo divertire, ma le corazzate arrivano. Se mi aspettavo un rendimento del genere? Se dico di sì sarei bugiardo. Quando a Formentera ho conosciuto Saladini mi è tornata la voglia di allenare. Dopo Brescia ero giù. Mi ha telefonato il presidente Cardona, poi mi ha cercato lui e tre ore dopo era da me a cena. Ha toccato le corde giuste anche con la mia compagna Angela. Ho chiesto un triennale perché questo deve essere l’anno zero, poiaie infine vincere. Ora siamo lì, non ci ...