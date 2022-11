Agenzia ANSA

Ilin rialzo a New York, dove le quotazioni salgono dell'1,14% a 80,95 dollari al barile. . 22 novembre 2022Sisopra la parità la seduta finanziaria di Piazza Affari , insieme al resto d'Europa, dove ... Pioggia di acquisti sul(Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno dell'1,92%. Avanza ... Petrolio: chiude in rialzo a New York a 80,95 dollari - Economia Il petrolio chiude in rialzo a New York, dove le quotazioni salgono dell'1,14% a 80,95 dollari al barile. (ANSA). (ANSA) ...(ANSA) - MILANO, 22 NOV - Piazza Affari solida e sostanzialmente in linea con l'Europa il giorno dopo il via libera alla manovra da parte del ...