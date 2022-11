Perché Soumahoro è intoccabile

Leggi su nicolaporro

(Di martedì 22 novembre 2022) https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2022/11/As-Np-1-11.mp4 Da giorni si parla del caso, il deputato di colore della sinistra la cui famiglia avrebbe lucrato sugli immigrati. Mi correggo: solo alcuni ne parlano. Il casoè un classico caso di scuola di giornalismo politicamente corretto e di pensiero unico. Mi spiego: un uomo di colore e di sinistra oggi non può che essere un bravo Cristo a prescindere dai fatti. E ci pone dei dubbi viene fatto passare per razzista, i pochi giornali che ne scrivo per macchine del fango al servizio delle destre. Insomma, uno di colore e di sinistra deve godere di una immunità giudiziaria e mediatica non concessa a nessuno altro cittadino o politico… Continua ascoltando il podcast di Alessandro Sallusti del 22 novembre 2022 L'articolo proviene da Nicola Porro.