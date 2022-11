Napoli in fila per i talenti dell’Empoli | la risposta di Corsi a De Laurentiis

(Di martedì 22 novembre 2022) Ilmonitora Baldanzi, Vicario e Parisi,che da sempre ha una fucina di giovani giocatori molto importante. Tra ile l’Empoli c’è grande intesa ed i presidente Desi stimano molto. In passato sono stati fatti altri affari, come quello di Di Lorenzo, ad esempio. Uno dei nomi che piace di più a Giuntoli è Baldanzi, 19enne trequartista che sta facendo ottime cose in questa stagione con la maglia. Il giocatore ha fatto un’ottima impressione anche durante la sfida con ilsu Vicario, Parisi e BaldanziLo scouting partenopeo è sempre molto attento al mercato dei giovanie si è messo a visionare da vicino questi ...

... probabilmente la seconda squadra più in forma del campionato (seconda solo al) al momento dell'interruzione , capace di ottenere sei vittorie die subire solamente 7 gol in 15 partite, ...... su come è cambiato il modo di prepararla, il secondo sulla gestione delle chiese di. Infine ... Davanti la sua pizzeria c'è sempre lae qui la Margherita costa 5 euro: 'un prezzo giusto per ...Il Napoli monitora Baldanzi, Vicario e Parisi, talenti dell'Empoli ma il presidente Corsi non ha intenzione di cedere nessuno a gennaio.La Sala Giunta del Comune di Napoli ha ospitato oggi la presentazione delle due partite che la Nazionale Femminile giocherà al PalaBarbuto giovedì 24 novembre e domenica ...