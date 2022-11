(Di martedì 22 novembre 2022) Roma, 21 nov. (Adnkronos) - "Solo 3 mesi di aiuti per il caro energia, da dicembre aumentano benzina e gasolio. Poco o nulla per lavoro e giovani, toglie ai poveri e favorisce gli evasori. Unadebole, che non aiuta la crescita e dimentica le questioni sociali, in retromarcia su tante promesse. Suivediamo quanto ci sarà davvero, serve almeno 1 miliardo peril. Bene, invece, i 400 milioni per calamità nelle Marche". Così Matteodel Pd, sindaco di Pesaro, presidente Ali - Autonomie locali italiane.

...sono previsti 200 milioni alle Marche per il 2022 (ai quali si aggiungono ulteriori 200 in),... come hanno annunciato essi stessi: il sindaco di Pesaro Matteovenerdì a Roma; quello di ...... come li facciamo, le chiede: "E come li facciamo, li facciamo". Mettiamo la fialetta "Sì sì ... Tutti i nodi della. Ospiti Baldino, Cottarelli, Tosi e Weber. Con Cuzzocrea, Molinari e ... Manovra: Ricci (Pd), ‘attendiamo numeri per comuni, 1 mld per evitare default’ Il prefetto Enrico Ricci lascerà Bergamo per Catanzaro. Lo ha stabilito il Consiglio dei ministri, che oggi (22 novembre 2022) si è espresso sui nuovi spostamenti nelle prefetture italiane. Non è ...Roma, 21 nov. (Adnkronos) - "Solo 3 mesi di aiuti per il caro energia, da dicembre aumentano benzina e gasolio. Poco o nulla per lavoro e giovani, toglie ai poveri e favorisce gli evasori.