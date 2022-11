Maltempo | piogge torrenziali | mareggiate e neve Allerta in 9 Regioni DIRETTA

(Di martedì 22 novembre 2022) Emessarossa per la giornata di oggi in Abruzzo e Sardegna; arancione in Basilicata, Calabria, Campania, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Molise e Veneto; gialla in Emilia Romagna, Marche, Puglia, Sicilia e Umbria. Acqua alta a Venezia bloccata dal Mose. Scuole chiuse in diversi comuni dal Lazio alla Campania. Senza collegamenti le Eolie e le isole del Golfo di Napoli. Parchi chiusi a Roma enel litorale laziale

Sempre ad Avellino criticità si stanno registrando anche per le forti: allagamenti di strade, garage e cantine. Disagi alla circolazione per l'allagamento del Ponte della Ferriera nel centro ...... in pratica 3 bidoni da 50 litri per ogni metro quadrato - aggiunge Tedici - Poppea porterà... Ilcolpirà duro per altre 24 ore prima di una tregua da mercoledì con residui fenomeni all'...Super maltempo con il ciclone Poppea che non risparmierà alcuna ... anche lungo le coste dove le mareggiate saranno furiose. Le piogge più intense intanto continueranno a colpire sempre le stesse aree ...Decine di interventi dei vigili del fuoco a partire dalla notte: diversi allagamenti e alberi caduti. E nell'entroterra arriva la neve ...