Lutto nel mondo del cinema | addio a Nicki Aycox | aveva 47 anni

... Abbiamo anche uno sguardo simile sulla fine, abitati dalla fiducia che,cammino della vita, ... dove Egli asciugherà le lacrime su ogni volto (cfr Is 25,7 - 8), dove non vi saranno più, ...Il mondo del giornalismo albese piange la scomparsa di Renato Bauducco: nato a Moncalieri, 92 anni, professionista per 54, è stato storico collaboratore de La Gazzetta d'Alba. Iniziò giovanissimo per ...RIPATRANSONE - Nuovo lutto per i titolari di farmacia del Piceno: è infatti venuto a mancare all'età di 69 anni anche Pasquale D’Angelo, titolare della farmacia ...Monte San Vito in lutto per la morte di Enerio Toccaceli, venuto a mancare il 21 novembre 2022. Aveva 89 anni. Laacia la moglie Silvana, i figli Gianni e Fabio, il nipote Giacomo. Il sindaco Thomas Ci ...