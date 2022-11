LIVE Messico-Polonia 0-0 | Mondiali calcio 2022 in DIRETTA | si comincia! Squadre subito a caccia del gol del vantaggio

(Di martedì 22 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALE PAGELLE INDI2? Ilprova a guadagnare metri col suo giro palla. SI PARTE!D’INIZIO PER IL! 16.58 Due minuti al via. 16.55 Lefanno il proprio ingresso sul terreno di gioco: inni nazionali! Prima ilpoi la. 16.50 Ladegli “italiani” o ilche nelle sue fila comprende anche Lozano? 16.45che hanno completato il riscaldamento: ora sono negli spogliatoi. 16.40 Dopo la vittoria a sorpresa dell’Arabia Saudita, per 2-1 sull’Argentina, questo match diventa ancora più importante per i destini del Gruppo C. 16.35 Meno di ...

Allo Stadium 974, il match valido per la prima giornata dei Mondiali tra Messico e Polonia: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca. Dopo l'inaspettata sconfitta dell'Argentina contro l'Arabia Saudita, Polonia e Messico hanno una grande opportunità nell'altra sfida odierna del girone C. La Polonia, in campo con Lewandowski unica punta.