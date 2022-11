LIVE Francia-Australia 2-1 | Mondiali calcio 2022 in DIRETTA | Giroud e Rabiot ribaltano il vantaggio iniziale di Goodwin

(Di martedì 22 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALE PAGELLE INDI42? Combinazione Mbappé-Griezmann, con il giocatore del PSG che offre con un colpo di tacco la possibilità di concludere verso la porta al n.7, tiro alto sopra la traversa. 40? Mbappé cross forte per Dembélé che non riesce a dare controllo alla sua conclusione in spaccata, rimessa dal fondo per Ryan. 38? Rimessa laterale per gli Aussie che provano a respirare e a riproporsi in avanti come bene avevano fatto nei primi 20 minuti. 36? Dembelé è una freccia sulla destra, traversone per Mbappé che vede murata la sua volée, ci prova quindima la palla termina alta sopra la traversa. Ora lagioca alla grande. 35?ora più tranquilla che gira palla molto ...

Di seguito la diretta di- ...All'Al Janoub Stadium, il match valido per la prima giornata dei Mondiali traed Australia: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAll'Al Janoub Stadium va in scena il match valido per la prima giornata del Mondiale in Qatar traed ...Ufficiali gli schieramenti di Francia e Australia nel match valevole per i Mondiali 2022 in Qatar, debutto per i campioni in carica. Stasera tocca alla Francia. I campioni del mondo in carica ...