La Gazzetta dello Sport

Per loro fortuna arriva subito la chance di rifarsi, nel match del giorno del Ringraziamento in casa contro i. I Cowboys, dopo lo scivolone del Lambeau, confermano invece di essere una ...Dominano le difese in un poco spettacolare match tra New Englande New York, bloccato sul 3 - 3 fino a pochi secondi dalla fine. Poi arriva la beffa per gli ospiti, che subiscono ... Jets-Patriots, che noia! Niners, un bell'olè in Messico When the New York Jets (6-4) and the Chicago Bears (3-8) meet on Sunday, November 27 at 1:00 PM ET, they will both be looking to rebound after losing their last game. The Jets lost 10-3 to the ...Diciassette punt nella sfida tra New York e New England. Vikings e Giants: i nodi vengono al pettine. Monday Night a Città del Messico: dominio San Francisco su Arizona ...