Comune di Cornedo Vicentino | Concorso per 3 Contabili

Leggi su posizioniaperte

(Di martedì 22 novembre 2022) Ildiha indetto unPubblico per la ricerca di 3 Figure Professionali come Istruttore Direttivo Contabile, categoria D. Si comunica che di questi 3 Posti 2 sono destinati aldicon riserva prioritaria ai Volontari delle Forze Armate, mentre 1 Figura sarà indirizzata aldi Castelgomberto. Per tutte 3 le Posizioni é previsto inquadramento con contratto a tempo pieno ed indeterminato. Bando diE' indettopubblico, per esami, per l'assunzione a tempo pieno ed indeterminato di tre istruttore direttivo contabile, categoria D, di cui due unità per ildi...