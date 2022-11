Barletta | sequestra una ragazza all’uscita da scuola e la violenta dopo averla stordita | arrestato un uomo

(Di martedì 22 novembre 2022) Avrebbeto una ragazzina davantie abusato di lei,con alcolici e stupefacenti. Sono le accuse rivolte a unincensurato,dalla polizia della provincia di Andriamesi di indagini. Secondo gli inquirenti, l’in via cautelare, ha avvicinato la giovane vittimadae con una scusa l’ha portata in una casa in campagna, nella provincia di-Andria-Trani.ta, l’ha accompagnata nei pressi di un ospedale fuori provincia, dove la minorenne ha detto ai medici di essere stata abusata da una persona che non ...

Ha avvicinato all'uscita di scuola una minorenne e poi l'ha portata in una casa in campagna nella provincia- Andria - Trani. Qui, dopo averla stordita con bevande alcoliche e stupefacenti, ha abusato di lei. Dopo le violenze ha portato la ragazzina in un'altra città fuori provincia e l'ha lasciata ...- Ha avvicinato all'uscita di scuola una minorenne e poi l'ha portata in una casa in campagna nella provincia di. Dopo averla stordita con bevande alcoliche e stupefacenti, ha abusato di lei.Avrebbe sequestrato una ragazzina davanti scuola e abusato di lei, dopo averla stordita con alcolici e stupefacenti. Sono le accuse rivolte a un uomo incensurato, arrestato dalla polizia della provinc ...Il presunto violentatore ha avvicinato all'uscita di scuola una minorenne e poi l'ha portata in una casa in campagna nella provincia Barletta-Andria-Trani.