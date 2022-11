Famiglia Cristiana

... meglio noto come 'Frate Mitra', l'ex francescano che, infiltrandosi tra le Brigate rosse, permise ai carabinieri del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa di arrestare i capi storiciCurcio e ...Roberto. Un amico bravo e coraggioso che mancherà a molti. Mancherai a me", ha twittatoBrunetta, ricorda gli anni alla Camera condivisi con Maroni. "Fu il primo a venirmi a cercare per ... Addio a Renato Bauducco, il nostro cronista autore dello scoop su Frate Mitra E' unanime il cordoglio del mondo della politica per la morte dell'ex ministro e vicepresidente del Consiglio, oltreché esponente di spicco della Lega, Roberto Maroni. A cominciare dal segretario del ...Bisiach era ricoverato da tempo in una Rsa. A confermare la notizia è l’avvocato Giorgio Assumma, suo amico di lunga data. Il giornalista sarà seppellito a Gorizia, dove era nato il 7 maggio 1927. Nel ...