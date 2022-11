Abarth 500e | la prima Abarth elettrica con sound artificiale

(Di martedì 22 novembre 2022)inaugura un’era totalmente nuova con il debutto della Nuova, completamente, che va ad arricchire la sua gamma di modelli, ed entra in Brasile con il lancio di successo della NuovaPulse per essere piùche mai. La Nuovaè l’più reattiva ed emozionante nella guida urbana L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Seat presenta Cupra El-Born, la vetturaBattery Management System wireless per auto elettriche: cos’è? Colonnine per auto elettriche nel mondo in ...

La Nuovaderiva direttamente dalla Fiat Nuova 500 a ioni di litio ma offre un elettromotore più potente, ma la sfida che ora aspetta lo Scorpione è ad alto rischio. Da brand simbolo di ...La nuovaè ancora in fase di omologazione, e quindi dettagli tecnici precisi non ce ne sono, nemmeno sulla reale autonomia. Che dovrebbe essere inferiore ai 320 km dellaFiat, in ...Si tratta della Fiat riveduta e corretta in chiave sportiva. Prodotta in serie limitata, il costo è di 43mila euro ...sottolinea un utente... Riuscirà la nuova Abarth 500 elettrica a conquistare gli appassionati più tradizionalisti Di sicuro, chi predilige il classico motore endotermico non ha nulla da temere: come ...