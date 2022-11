13enne suicidio Monopoli | probabile vittima di bullismo

(Di martedì 22 novembre 2022)- Dramma a, in Puglia. Qui una ragazza di soli 13 anni si è suicidata nel bagno di casa. A fare la tragica scoperta, la mamma dell’adolescente, che ha subito lanciato l’allarme. Sul posto è arrivata immediatamente un’ambulanza del 118, ma i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso della giovanissima. A quel punto sono stati avvisati anche i carabinieri della stazione locale. Stando a quanto emerge dalle prime ricostruzioni, si tratterebbe di un caso di. O perlomeno è una delle ipotesi su cui gli investigatori stanno lavorando per cercare di capire i motivi alla base del gesto. Sotto la lente di ingrandimento degli inquirenti, in particolare, le chat Whatsapp sul telefono della ragazzina. Ma anche gli account sui social, per verificare ...

