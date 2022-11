Van Dijk sui diritti umani | “Faremo valere il nostro pensiero in modo diverso”

(Di lunedì 21 novembre 2022) Virgil vanha rilasciato delle dichiarazioni in merito ai, dopo la partita contro il Senegal: “Sono in una posizione in cui un cartellino giallo non è molto utile, ovviamente sostengo la dichiarazione politica dietro quella fascia, ma alla fine sono diventato un calciatore per giocare questo tipo di tornei. Oggi la discussione era incentrata tutto su questo ed è stata una seccatura, soprattutto perché c’è gente che dice che non abbiamo la spina dorsale, ma non è così che funziona”. Il capitano dell’Olanda ha poi continuato: “Vogliamo giocare a calcio e nei prossimi giorni vedremo come poter fare qualcosa in un”. SportFace.

