Pichetto | price cap su rinnovabili a 180 euro il Mw

(Di lunedì 21 novembre 2022) "Noi avremo uncap nazionale delle, nel senso mettere un tetto di 180ad mw per energia proveniente da, come fotovoltaico ed eolico". Lo ha detto il ministro dell'...

"Noi avremo uncap nazionale delle rinnovabili, nel senso mettere un tetto di 180 euro ad mw per energia ... Lo ha detto il ministro dell'Ambiente, Gilbertoalla trasmissione Restart di ...21.55: tetto al prezzo rinnovabili "Avremo uncap (limite di prezzo, ndr) nazionale delle rinnovabili, nel senso mettere un tetto di 180 euro a megawatt per energia proveniente da rinnovabili,...Il ministro dell’Ambiente della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin ha proposto un tetto nazionale al prezzo dell’energia elettrica prodotta con fonti rinnovabili. «Presenterò al Consiglio ..."Noi avremo un price cap nazionale delle rinnovabili, nel senso mettere un tetto di 180 euro ad mw per energia proveniente da rinnovabili, come fotovoltaico ed eolico". (ANSA) ...