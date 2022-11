Inghilterra-Iran oggi in tv | data | orario e diretta streaming Mondiali Qatar 2022

Leggi su sportface

(Di lunedì 21 novembre 2022) La, l’, latv edi, match valevole per la prima giornata del girone B deidi. Dopo la partita d’esordio tra i padroni di casa e l’Ecuador, gli inglesi sono i primi tra i big del torneo a scendere in campo. Gli uomini guidati da Gareth Southgate vanno subito a caccia dei primi tre punti per mettere in discesa il loro girone, ma l’non è una squadra da sottovalutare e venderà cara la pelle. Una partita assolutamente da non perdere, anche perché i britannici devono riscattarsi dopo la finale Europea persa contro l’Italia. La partita andrà in scena nella giornata di lunedì 21 novembre alle ore 14:00 e sarà trasmessa insu Rai 2 ...