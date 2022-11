Agenzia ANSA

... con l'arrivo a Londra delsudafricano Cyril Ramaphosa insieme alla consorte Tshepo ... anche per quanto riguarda il suo ruolo di guida del Commonwealth, di cui ilè membro. Fra i ...Dal 22 al 24 novembre Buckingham Palace ospiterà ildelCyril Ramaphosa . Per la prima volta sarà Carlo III, nel suo ruolo di sovrano, ad accogliere un leader straniero in visita ufficiale nel regno. Il viaggio non è ancora ... Gb: presidente Sudafrica in prima visita di Stato sotto re Carlo - Africa Inizia la prima visita di Stato ufficiale per re Carlo III, da quando è diventato sovrano dopo la morte di Elisabetta II l'8 settembre, con l'arrivo a Londra del presidente sudafricano Cyril Ramaphosa ...Alla Regina consorte è stato chiesto, in vista dell’arrivo a Londra del presidente del Sudafrica, di non indossare uno dei diamanti più preziosi e controversi della Corona ...