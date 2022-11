È morto suicida a 49 anni Jason David Frank | la star dei Power Rangers

(Di lunedì 21 novembre 2022) Il mondo piange la perdita dell’indimenticabile Tommy Oliver diha interpretato il supereroe simbolo di un’intera generazione dal 1993 fino al 1997, per poi riprendere il ruolo anche nel 2002 per l’episodio speciale della serie durante il decimoversario dei. A dare la notizia della morte diè stato il suo agente Justine Hunt, che ha scritto su Facebook: “Per favore, rispettate la privacy della sua famiglia e dei suoi amici durante questo periodo orribile mentre veniamo a patti con la perdita di un essere umano così meraviglioso. Amava moltissimo la sua famiglia, i suoi amici e i suoi fan. Ci mancherà davvero“. TMZ ha riportato che ...

Jason David Frank , l'indimenticabile Tommy Oliver della serie tv Power Rangers , è morto a soli 49 anni. L'attore è stato trovato senza vita nella sua casa di Houston, in Texas. Come riportano i media americani, la star del piccolo schermo si sarebbe suicidato .