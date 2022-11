Ardesio | schiacciato dall’albero che stava tagliando | muore 70enne

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 21 novembre 2022)un albero di noce del giardino di casa, quando il tronco gli è caduto addosso. È morto così, sul colpo, un pensionato di 70 anni. La tragedia intorno a mezzogiorno di lunedì (21 novembre) in via della Stalla a Valcanale, frazione di. A prestare i primissimi soccorsi i vicini, che hanno allertato il 118. Sul posto è arrivato l’elicottero da Bergamo, ma quando i sanitari arrivati non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo.