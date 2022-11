Ambrosini | l’intervista | “Era un giocatore clamoroso…”

Leggi su zon

(Di lunedì 21 novembre 2022) Massimo, ai microfoni di On The Pitch, andato in onda sul canale Milan Tv, ha rilasciato una lunga intervista in cui ha ripercorso i momenti migliori in rossonero. Dalle emozioni per le partite di Champions League alle splendide reti dei suoi compagni di squadra.dia Milan Tv Sulla rete di Kakà: “Quella partita era molto chiusa, molto fisica. Il compito di chi giocava dietro di lui era dargli palla, poi ci pensava lui. Il mio non era un assist, era un semplice passaggio: il 98% di quel gol è suo. I campioni sono fatti per quello. Il campione ti risolve la partita in un momento così, senza tanti schemi o tante cose. Il campione è quello che si prende quella responsabilità lì e ti svolta la partita”. Su Weah: “Non era arrivato giovanissimo lui al Milan, era arrivato quindi nel pieno della ...