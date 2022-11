(Di domenica 20 novembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – Nuovodiinper il Gruppoche, con i partner del consorzio Connect 6ix, ha raggiunto il financial closure del contratto per la realizzazione del lotto “Rolling Stock, Systems, Operations and Maintenance (OM)” della Ontario Line, la nuova linea di trasporto veloce che attraverserà il centro di Toronto., il cui consorzio era risultato preferred bidder lo scorso settembre, partecipa alcon una quota del 65%, pari a 450 milioni di euro circa per la joint venture che realizzerà le opere civili, e con una quota pari al 10% del consorzio internazionale più ampio Connect 6ix, a cui farà capo l’intera iniziativa. Ilinconferma la complessiva ...

L'attività commerciale di Webuild nel corso del 2022 segna così un altro anno positivo dopo i risultati ottenuti nel 2021, e comprende contratti, aggiudicati o in corso di finalizzazione, per opere ...Con questo importante ingresso societario il Gruppo SAE la sua compagine e conferma, nello ... tra gli altri da: Donato Iacovone - presidente del CdA di Webuild (ex Salini Impregilo), già ... Webuild si rafforza in Canada con progetto su mobilità sostenibile ROMA (ITALPRESS) – Nuovo progetto di mobilità sostenibile in Canada per il Gruppo Webuild che, con i partner del consorzio Connect 6ix, ha raggiunto il financial closure del contratto per la realizzaz ...