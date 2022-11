Venezuela | Torregrossa ancora in gol | sono 2 in 2 partite!

Il bomber Ernesto, trent'anni, siciliano di San Cataldo in provincia di Caltanissetta, in gol contro Panama all'esordio con la nazionale venezuelana, sta vivendo un sogno a occhi aperti.Commenta per primo Un debutto da sogno per Ernestoche ha esordito con la maglia del, trovando la rete del pareggio nell'amichevole contro Panama. A fine partita, in conferenza stampa, l'attaccante del Pisa si è lasciato andare a ...Ernesto Torregrossa, attaccante del Pisa, sta stupendo sempre di più i tifosi della nazionale di calcio venezuelana con i suoi gol ...Ai microfoni di “Repubblica”, Lirio Torregrossa, dt della Sancataldese, commenta così l’esordio di suo figlio Ernesto con la maglia della Nazionale del Venezuela:“Ho seguito la partita con l’orgoglio ...